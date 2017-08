Caroline Receveur, torride : sa poitrine focalise l'attention...

L'ancienne candidate de Danse avec les stars a fait l'unanimité sur la Toile : près de 75 000 personnes "liké" sa photo. Ses fans assurent même qu'elle est "la plus belle".

"Tu es vrai­ment d'une beauté resplen­dis­sante", "Ce haut met bien en valeur ta poitrine. On soupçonne un pier­cing sur le téton, non ?", "Ah, c'est coooool que tu ne mettes pas de soutif, même si ce n'est que pour la photo. Parce que tu montres qu'on est bien plus belle sans", ou encore "Ce top est top", lit-on.

En bref, Caroline Receveur a fait sensation...