Caroline Wozniacki et son fiancé David Lee : Câlins et dolce vita à Portofino

Eliminée dès le deuxième tour à Wimbledon, Caroline Wozniacki n'était pas très concernée par la finale qui opposait samedi 14 juillet 2018 à Londres, sous les yeux des duchesses Catherine de Cambridge et Meghan de Sussex, Serena Williams et Angelique Kerber. D'ailleurs, tandis que l'Allemande prenait sa revanche sur l'Américaine (qui l'avait battue dans les mêmes circonstances en 2016), la Danoise se la coulait douce avec son fiancé à Portofino, en Italie.

Un petit tour par Londres et puis s'en va ! Caroline Wozniacki, 28 ans, n'a pas tardé à se consoler et à oublier le gazon londonien en allant se ressourcer auprès de la grande bleue. La numéro 2 du classement mondial de la WTA a mis le cap sur le golfe de Gênes et la pittoresque cité de Portofino, un spot prisé des rich and famous. En couple depuis 2016 avec le basketteur David Lee (35 ans), qui a mis un terme à sa carrière en NBA en novembre 2017, la tenniswoman a savouré un déjeuner en terrasse dans les rues de la ville, avant de profiter de la piscine de l'hôtel, dévoilant au passage son physique d'athlète irréprochable dans un bikini échancré. Et sa bague de fiançailles colossale.

Les amoureux, qui ont rendu leur relation publique en février 2017 avant de se fiancer en novembre de la même année (le même mois que l'annonce de la retraite de l'ancien joueur des Warriors et des Spurs), se sont laissés aller à la dolce vita, entre repos sur les transats et baignades animées par de tendres câlins.