Carrie Fisher : Debbie Reynolds face à la mort de sa fille, sa princesse

Debbie Reynolds, star hollywoodienne adorée dans Chantons sous la pluie pour ne citer que cela, a donné naissance en 1956 à une fille avec le chanteur Eddie Fisher : Carrie. Vingt ans plus tard, son enfant accède elle aussi au statut de star en incarnant la princesse Leia dans le premier opus de ce qui deviendra une franchise mythique, Star Wars. Deux femmes iconiques du cinéma américain aujourd'hui séparées : c'est avec une immense tristesse que l'actrice de 84 ans réagit à la mort de sa fille ce 27 décembre, à l'âge de 60 ans.

"Merci à tous ceux qui ont saisi les dons et talents de ma chère et merveilleuse fille. Je suis reconnaissante de toutes les pensées et prières qui la guident désormais vers son prochain arrêt. Je vous embrasse, la maman de Carrie", a écrit sur sa page Facebook Debbie Reynolds.