Carrie Fisher et Debbie Reynolds : Les causes de leurs morts révélées

Les certificats de décès des actrices Debbie Reynolds et Carrie Fisher, la mère et la fille, ont été dévoilés par le site TMZ. On sait désormais la cause exacte de leurs morts.

L'héroïne de Chantons sous la pluie est morte le 28 décembre à 84 ans d'une hémorragie intracérébrale, aussi appelée accident vasculaire cérébral. Elle a succombé à la rupture d'un vaisseau qui a entraîné la propagation de sang dans son cerveau. L'hypertension est indiquée comme étant l'un des facteurs de cet AVC.

La veille de ce décès, c'est la princesse Leia, sa fille chérie de 60 ans, qui s'en était allée. Selon les documents officiels, Carrie Fisher est morte le 27 décembre d'un arrêt cardiaque ou retard cardiaque, ce qui signifie que le coroner (le fonctionnaire chargé d'enquêter sur un décès brutal) doit continuer son travail afin de déterminer la cause de cette brutale crise cardiaque survenue lors d'un vol reliant Londres à Los Angeles le 23 décembre. Des analyses toxicologiques devraient permettre de savoir si elle avait pris de la drogue ou des médicaments qui auraient pu entraîner sa mort.

Les funérailles des deux icônes se sont déroulées la semaine dernière. La fille de Carrie Fisher, Billie, a rassemblé leurs proches dans leur propriété de Beverly Hills le 5 janvier, pour une cérémonie intime qui a baigné dans la bonne humeur, un état d'esprit qui tenait au coeur des deux actrices. Le lendemain, une partie des cendres de la comédienne – dans une urne en forme de cachet de Prozac ! – a été enterrée avec le corps de sa mère dans le Forest Lawn Memorial Park. Enfin, lors des Golden Globes, les organisateurs n'ont évidemment pas oublié de rendre hommage aux stars qu'on retrouve plus complices que jamais dans le documentaire de HBO, Bright Lights.