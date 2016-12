Carrie Fisher, interviewée peu avant sa mort : "Je ne vais pas aimer mourir"

Incarner la princesse Leia dans la saga Star Wars l'a rendue iconique dès 1977, année de la sortie du premier épisode sur les écrans. Carrie Fisher est morte à 60 ans le 27 décembre, emportée par une crise cardiaque dont elle ne s'est pas remise, survenue quatre jours plus tôt alors qu'elle était dans un avion reliant Londres à Los Angeles. Peu avant, la star s'était confiée dans une interview avec le journaliste Andy Greene pour le numéro du magazine Rolling Stone qui vient de paraître en kiosques, à l'occasion de la sortie de son livre The Princess Diarist. Femme pleine d'esprit et d'humour, elle livrait alors ses réflexions sur le sens de la vie, mais aussi sur la mort. Des mots qui ont un écho déstabilisant aujourd'hui.

Fille chérie de Debbie Reynolds, belle-fille d'Elizabeth Taylor que son père, le chanteur Eddie Fisher, a épousée, Carrie Fisher a baigné dans la marmite hollywoodienne depuis toujours. Un univers fait d'argent et de tentations, comme la drogue, à laquelle elle a cédé : "Je me suis défoncée toute ma putain de vie. On doit apprendre et, malheureusement, certains d'entre nous ont besoin de beaucoup de leçons pour faire le bon choix." Et si elle a dû se battre avec le démon des addictions, elle n'a jamais voulu mettre fin à ses jours : "Je ne pense pas avoir jamais été suicidaire, et c'est probablement grâce à la drogue. Je souffre de troubles de l'humeur [elle est bipolaire, ndlr], alors les drogues m'ont probablement préservée des sentiments les plus intenses. Et j'adorais le LSD."

Après des années de tourmente, Carrie Fisher, maman d'une fille, Billie Lourd, avait trouvé la sérénité : "J'ai beaucoup appris. Je fais confiance à mon instinct. J'ai traversé pas mal de choses et je pourrais avoir à en traverser d'autres. J'espère que ça ne sera pas le cas, mais s'il le faut, je serai capable de le faire. Je ne vais pas aimer mourir. On n'est pas très bien préparé à ça." Le sujet de la mort clôturera l'entretien, avec une distinction entre la mort en soi, qu'elle disait ne pas craindre, et le fait de mourir, qui l'angoissait : "J'ai peur de mourir. Tout ce qui est associé à la douleur, je n'aime pas ça. J'ai été présente pour quelques personnes qui étaient en train de mourir, et ça n'avait pas l'air marrant. Mais si je dois y passer, j'aimerais avoir quelqu'un comme moi à mes côtés."

