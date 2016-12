Carrie Fisher : La princesse Leia de Star Wars est morte à 60 ans

La comédienne Carrie Fisher, mythique princesse Leia de la saga Star Wars, est morte ce mardi 27 décembre à Los Angeles, succombant à une crise cardiaque. Elle avait 60 ans. Son porte-parole Simon Halls a annoncé la nouvelle dans un communiqué relayé par People Magazine : "C'est avec une profonde tristesse que Billie Lourd confirme la mort de sa mère adorée à 8h55 ce matin."

Quelques jours avant et alors qu'un nouvel épisode de Star Wars, Rogue One, vient de sortir sur les écrans de cinéma du monde entier, on avait appris que la comédienne avait été victime d'une violente attaque cardiaque le 23 décembre. Sa mère, l'iconique héroïne de Chantons sous la pluie, Debbie Reynolds, avait ensuite donné de ses nouvelles le jour de Noël sur Twitter : "Carrie est dans un état stable. S'il y a du changement, nous vous en ferons part." Ses partenaires dans Star Wars, Harrison Ford (Han Solo) et Mark Hamill (Luke Skywalker) avaient envoyé alors des messages de soutien à leur amie.

Il y a six ans, la comédienne avait fait une grosse frayeur à cause de troubles médicaux : elle avait été hospitalisée pour aménager son traitement contre ses troubles bipolaires. Face à cette situation, sa mère Debbie Reynolds avait pris la parole auprès de People magazine : "Elle a des troubles maniaco-dépressifs liés à sa bipolarité depuis qu'elle a 13 ans. C'est une maladie et elle va beaucoup mieux. Je suis très fière d'elle et elle fait de son mieux. Tout va rentrer dans l'ordre, et elle va reprendre l'écriture, comme elle le fait toujours."

Carrie Fisher avait une fille unique, née de sa relation avec Bryan Lourd, Billie, née le 17 juillet 1992.