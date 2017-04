Carter Kim : L'actrice et mannequin victime de discrimination

Carter Kim est l'héroïne de la vidéo de "HUMBLE.", mise en ligne le jeudi 30 mars dernier. La bombe de 21 ans apparaît à 1 minute 43, et illustre les propos suivants rappés par Kendrick Lamar : "I'm so fuckin' sick and tired of the Photoshop / Show me somethin' natural like afro on Richard Pryor / Show me somethin' natural like ass with some stretch marks" ("J'en ai marre de Photoshop / Montrez moi quelque chose de naturel comme une afro sur Richard Pryor / Montrez moi quelque chose de naturel comme un c** avec des vergetures").

Pour sa figuration, Carter a été filmée avec et sans maquillage, coiffée de cheveux lisses et plaquées puis naturellement frisés, et enfin d'un haut sexy et d'un collier scintillant puis d'un débardeur blanc. Le postérieur d'une autre femme, habillée d'un shorty noir, complète la séquence.

Carter Kim s'est entretenue avec la directrice beauté d'ELLE.com et évoqué les critiques dont elle a fait l'objet suite à la parution du clip de HUMBLE.. Dans son interview, l'actrice et mannequin parle également de son apparence et de ses origines, des motifs d'interrogation et de rejet sur le plan professionnel : "J'ai eu de curieuses réponses de la part de producteurs noirs, qui me demandent 'es-tu uniquement phillipine ou uniquement asiatique ?' Beaucoup de gens ne voient vraiment pas que je suis noire... Ma mère est coréenne, mais elle a été adoptée, donc elle est très américanisée maintenant. Je suis coréenne, française et afro-américaine (...). Mon père est noir et français."

"J'ai été recalée par des agences [de mannequins] et de projets pour être trop multiculturelle, ou même pour être 'trop jolie' pour un rôle. Je l'ai été pour être noire à plusieurs reprises, et, étonnament, pour ne pas être assez noire", ajoute Carter Kim au site du magazine ELLE.

L'opération "comeback" de Kendrick Lamar a commencé avec la sortie de la chanson The Heart Part IV.

Son nouvel album, intitulé DAMN., comporte des collaborations avec Rihanna et le groupe U2.