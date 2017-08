Casey Affleck divorce (enfin) : La malédiction des Oscars a encore frappé !

Casey Affleck et Summer Phoenix divorcent pour de bon après onze ans de mariage, plus de vingt ans de vie commune et un peu plus d'un an après avoir annoncé leur séparation. Les deux acteurs ont deux enfants : Indiana (13 ans) et Atticus (9 ans).

Selon le site américain JustJared.com, c'est Summer qui a fait le premier pas en demandant le divorce et en citant comme justification les classiques "différends irréconciliables". Si elle demande la garde partagée de leurs deux enfants, l'actrice exige également une pension alimentaire.

Pour certains, ce divorce, qui pourrait être prononcé dans les prochains mois, est bien la preuve qu'il existe une malédiction des lauréats de l'Oscar du meilleur acteur et de la meilleure actrice : Sandra Bullock, Sean Penn, Kate Winslet mais aussi Reese Witherspoon, Hilary Swank, Charlize Theron et Nicole Kidman ont tous divorcé dans l'année durant laquelle il ont décroché la précieuse statuette. Le 26 février 2017, Casey Affleck, pourtant en pleine polémique, recevait le prix pour Manchester by the Sea.

Reste que ce divorce marque la fin d'un très joli couple. Casey Affleck, 41 ans, et Summer Phoenix, 38 ans, qui fut l'Esther Khan de notre Arnaud Desplechin, se sont rencontrés au coeur des années 1990. En 1995, Casey tournait To Die for (Prête à tout) de Gus Van Sant, dont le premier rôle était tenu par Nicole Kidman, au côté de Joaquin Phoenix, grand frère de Summer. Les deux jeunes gens ont longtemps vécu ensemble avant de se marier en 2006. Depuis, Casey s'est affiché avec Floriana Lima... notamment aux Oscars. Ce n'était qu'une question de temps.