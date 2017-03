Casey Wilson enceinte : L'actrice de "Gone Girl" bientôt maman pour la 2e fois

Connue du grand public pour avoir participé au Saturday Night Live pendant deux saisons entre 2007 et 2009, mais surtout pour avoir donné la réplique à Ben Affleck et Rosamund Pike dans le thriller Gone Girl en 2014, Casey Wilson s'apprête aujourd'hui à agrandir la famille.

À 36 ans, l'actrice américaine est effectivement enceinte pour la seconde fois, comme elle l'a elle-même révélé lors de son podcast, Bitch Sesh. "J'ai une grande nouvelle à annoncer, je suis de nouveau enceinte. Je suis très excitée et vous êtes les premiers à l'entendre. (...) J'étais tellement malade pendant environ un mois mais maintenant... je ne me sens pas terrible", a-t-elle déclaré avec humour.

Le futur papa n'est autre que le scénariste David Caspe, que la comédienne avait épousé en 2014. Ensemble, ils sont déjà les parents d'un petit garçon bientôt âgé de 2 ans, Max Red.

En janvier 2015, Casey Wilson s'était confiée dans les colonnes du magazine Fit Pregnancy pour parler de sa première grossesse, expliquant qu'elle s'était sentie "soulagée" en apprenant qu'elle allait avoir un garçon. "Je pensais que je voulais une fille mais finalement, je me suis sentie soulagée d'apprendre que ça allait être un petit garçon. Perdre ma maman alors que nous avions une relation si fusionnelle me fait penser que je n'étais pas prête pour une fille", avait-elle déclaré à l'époque. Alors, le petit Max aura-t-il une petite soeur dans quelques mois ? L'avenir le dira.