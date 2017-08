Cassandra Foret : La petite soeur de Jade Lagardère, canon à Ibiza

L'ex-Miss France Malika Ménard, la chanteuse argentine Tini, Eva Longoria... De nombreuses personnalités ont choisi les Baléares comme destination de vacances ! Cassandra Foret y a, elle aussi, posé ses valises. La petite soeur de Jade Lagardère en a sorti de charmantes tenues, disséquées sur les réseaux sociaux, où elle partage les souvenirs de son séjour.

À en croire, son feed Instagram, Cassandra Foret a jeté l'encre à Ibiza le 26 juillet, après un début de vacances dans les Hamptons, aux États-Unis. En Espagne, la jolie blonde de 18 ans enchaîne les journées détente en tenue estivale, dans une magnifique piscine ou près de la Méditerranée.

Sur ses plus récentes photos publiées sur Instagram, Cassandra pose à la plage Cala Olivera et sur un yacht. Elle y porte un maillot de bain puis une robe rose, deux looks de saisons unanimement appréciés par ses plus de 360 000 followers.