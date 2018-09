Cassandra Forêt : La soeur de Jade maman à 19 ans... avec Alexandre Lagardère !

Sur Instagram, Cassandra Forêt a annoncé être devenue maman. La jeune femme de 19 ans a posté, jeudi 20 septembre 2018, une photo de son bébé. Elle a au passage donné moult détails sur cet enfant, fruit de ses amours avec son compagnon Alexandre Lagardère.

"Et voilà, après 39 longues semaines dans le ventre de maman, c'est avec beaucoup d'émotion que nous avons fait la connaissance de notre petit garçon, le 17 septembre à 14h14. Je vous présente Maé, 51 cm et 3kg370 de pur bonheur. Merci à sa super marraine @jadelagardere pour cette magnifique photo", a-t-elle commenté en légende d'une photo de son bébé, dormant à poings fermés. Dans sa story, la jeune maman a aussi partagé des vidéos et d'autres photos de son fils.

Cassandra Forêt, cavalière, influenceuse, actrice et même chanteuse, est en couple depuis au moins trois ans avec Alexandre Lagardère, relate le site belge Sud Info. Le jeune homme, âgé de 21 ans, est le fils du businessman Arnaud Lagardère et de son ex-femme, Manuela Erdödy. Etudiant à l'Université en Floride, il a un frère, Emery. Le couple qu'il forme avec Cassandra est cocasse car celle-ci est la petite soeur de Jade Lagardère, la nouvelle femme de son père.