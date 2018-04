Cassandre (Koh-Lanta), des mésaventures en off : "On ne voit pas tout mais..."

Après une première participation à Koh-Lanta (TF1) en 2015, Cassandre est de retour dans cette édition All Stars : Le combat des héros. Dans les colonnes du magazine France Dimanche, la jolie brune revient sur son aventure et en profite pour confier avoir été victime de quelques mésaventures en off...

"Je suis une vraie Pierre Richard !", lance alors Cassandre. "On ne voit pas tout à la télévision, mais il m'arrive en effet sans cesse des mésaventures. Je me suis pris des branches dans la tête, me suis fait piquer au visage par des fourmis... À force, je finis par en rire", poursuit-elle.

Si elle s'amuse de ces petits incidents, l'aventurière confie avoir dû faire face à quelque chose de "plus embêtant", une "horrible otite" ! "J'ai mis plusieurs mois à en guérir. Il m'arrive d'ailleurs encore aujourd'hui de ressentir des douleurs dans les oreilles, ajoute-t-elle. Si bien que cette année, j'avais peur que les épreuves aquatiques me gâchent mon aventure comme en 2015."

Toutefois, maligne, Cassandre n'a pas fait part de sa douleur à ses camarades. "Je ne voulais pas qu'on en profite pour m'éliminer au conseil. J'ai donc fait très attention à bien me nettoyer les oreilles à l'eau claire pour éviter les infections", conclut-elle.

