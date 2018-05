Cassandre (Koh-Lanta) méconnaissable après une piqûre : Les images choc !

Accepter l'aventure Koh-Lanta, c'est aussi se risquer à certaines... déconvenues. Dans l'épisode de l'édition All Stars diffusé ce vendredi 11 mai 2018, Cassandre en a fait les frais. En effet, en pleine nuit, la jeune femme a été piquée par un insecte sur le camp. Une piqûre qui la rend complètement méconnaissable...

La grande copine de Clémence s'est réveillée en pleine nuit. "Je trouvais que mon visage était vraiment bizarre", lance-t-elle face caméra. Un brin inquiète de sentir son nez et sa lèvre gonfler, Cassandre réveille alors ses camarades. Pris de panique en découvrant sa nouvelle apparence au coin du feu, ils font appel à un médecin.

Une nuit difficile pour la candidate... ainsi que pour ses camarades. Javier, amusé par la situation, a détendu l'atmosphère. Le rigolo de la bande a enchaîné les blagues sur le nouveau visage de Cassandre, la comparant à Elephant Man ou encore Quasimodo, le bossu de Notre-Dame de Paris. Sympa !

Dans les colonnes de France Dimanche, Cassandre avait prévenu. "Je suis une vraie Pierre Richard !, lançait-elle. On ne voit pas tout à la télévision, mais il m'arrive en effet sans cesse des mésaventures. Je me suis pris des branches dans la tête, me suis fait piquer au visage par des fourmis... À force, je finis par en rire", avait-elle poursuivi.

Rendez-vous tous les vendredis dès 21h sur TF1 afin de suivre Koh-Lanta : Le combat des héros !