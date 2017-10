Caterina Murino et Déborah François, radieuses et amoureuses à Cannes

Samedi 7 octobre, le groupe Barrière inaugurait la suite Michèle Morgan au sixième étage de l'hôtel Le Majestic, à Cannes. À cette occasion, une foule de célébrités était présente pour découvrir ce nouvel espace de prestige qui rend hommage à la mythique actrice disparue en décembre 2016.

Parmi les stars à avoir répondu à l'invitation de Dominique Desseigne (président du groupe Barrière) et Danièle Thompson (belle-fille de Michèle Morgan) figuraient notamment les actrices Caterina Murino et Déborah François, radieuses et amoureuses.

Ravissante dans une robe noire imprimée, la première était venue au bras de son compagnon, l'avocat Édouard Rigaud. Le couple s'est très rarement affiché lors d'événements publics. Sa dernière apparition remonte ainsi au mois de mars dernier, lorsqu'il avait assisté à la soirée organisée pour les sept ans du Bus Palladium, à Paris. Très discrète sur sa vie privée, la comédienne de 40 ans avait toutefois brièvement évoqué ses envies de maternité en août 2016 lors d'un entretien accordé au magazine Gala, confiant son souhait d'avoir un bébé. "L'horloge tourne. (...) Je ne le ferai pas toute seule. Je veux qu'il ait un père. Peu importe que l'on reste ensemble ou pas par la suite, mais qu'au moins mon enfant puisse gran­dir avec une présence, une image pater­nelle", avait-elle déclaré. Difficile de savoir si Édouard Rigaud faisait déjà partie de sa vie à cette époque...

De son côté, Déborah François était accompagnée de son chéri de longue date, le réalisateur et directeur de la photographie Valentin Vignet. Sublime dans une robe rose fuchsia, la jolie Belge a multiplié les poses complices au bras de son compagnon. L'année dernière, l'actrice de 30 ans avait évoqué pour la première fois celui qui partage sa vie depuis environ six ans dans un entretien accordé à Paris Match. "Mon amoureux fait partie du métier, mais il n'est pas un acteur. Je crois bien que je ne pourrais jamais vivre avec un acteur ! Pour vivre avec moi, un homme doit être très à l'écoute et avoir une grande ouverture d'esprit, car je suis pleine de contradictions et je change d'humeur très facilement. J'ai souvent l'impression d'être en décalage et de vivre à l'intérieur de ma tête", avait-elle confié.