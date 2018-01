Caterina Scorsone (Grey's Anatomy) comblée grâce à sa fille porteuse de trisomie

Il n'y a pas de plus grand bonheur que d'être mère et Caterina Scorsone ne dira pas le contraire. L'actrice de 36 ans qui incarne Amelia Shepherd dans la série Grey's Anatomy est la maman de la petite Eliza, née en juillet 2012, et de la petite Paloma, née le 8 novembre 2016. Et elle ne peut s'empêcher de partager de tendres photos de ses filles.

Dernièrement, ce sont surtout des clichés de la benjamine, porteuse de trisomie, qu'elle a publiées. "Elle est faite de poussière d'étoiles et de tous les rêves les plus doux. Ma petite colombe", a-t-elle écrit en légende d'une photo de Paloma en train de dormir. Caterina Scorsone a également partagé un cliché sur lequel elle apparaît avec sa princesse, un autre sur lequel cette dernière est tout sourire, assise confortablement dans son siège-auto, et enfin un dernier sur lequel elle s'amuse sur un tapis d'éveil. De tendres photos qui ont attendri les internautes.

C'est en août 2016 que la femme de Rob Giles, membre du groupe The Rescues, a officialisé sa grossesse en dévoilant son baby bump. Et pour annoncer sa naissance, Caterina Scorsone a publié la photo d'une toute petite main de bébé à côté de laquelle est posé un badge "a voté". Un clin d'oeil aux élections américaines qui se déroulaient à la même période.