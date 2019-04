Caterina Scorsone (Grey's Anatomy) : Sa fille trisomique a chamboulé sa vie

Un peu plus de quatre après la naissance de sa fille Eliza, Caterina Scorsone est devenue maman pour la deuxième fois. Celle qui incarne le rôle du docteur Amelia Shepard dans la célèbre série médicale Grey's Anatomy et son mari Rob Giles (membre du groupe The Rescues) ont accueilli en novembre 2016 une petite fille qu'ils ont prénommée Paloma, porteuse de trisomie 21.

Comblée par l'arrivée de Paloma, une enfant extrêmement souriante comme l'attestent ses photos et vidéos publiées sur Instagram, Caterina Scorsone a traversé de nombreux moments de doute. Des moments délicats que l'actrice canadienne de 37 ans a choisi d'évoquer dans le podcast Motherly le 28 mars 2019.

Son statut de star ne l'a pas protégée de l'isolement et de la peur de mal faire avec un enfant atteint de trisomie 21. La pathologie de Paloma l'a poussée à repenser la maternité et à s'adapter. Un chamboulement qu'elle a dû gérer dans le temps. "Je me suis sentie mal équipée et isolée. Et il y a tellement de désinformation sur internet et dans les livres. C'est comme une liste de toutes les choses qui peuvent mal se passer dans la vie de votre enfant", a-t-elle avoué. Mais un livre qui lui a permis de trouver les réponses qu'elle cherchait et la sérénité dont elle avait besoin, Expecting Adam.

Caterina Scorsone a également donné des nouvelles de Paloma, à qui elle a donné le surnom de Pippa : "Pippa a deux dents en bas et quatre molaires. Elle n'a pas encore toutes ses dents car son développement se fait plus lentement. Mais elle grandit. Elle atteint toutes les étapes importantes, ça arrive juste à un rythme différent."