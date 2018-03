Catherine Ceylac, émue : Sa défunte mère est "revenue pour l'apaiser"

Le 14 mars 2018, le livre À la vie, à la mort de Catherine Ceylac paraissait chez Flammarion. Un livre dans lequel l'animatrice de Thé ou Café sur France 2 aborde le thème de la mort via les témoignages de diverses personnalités (Carla Bruni, Line Renaud, Pierre Arditi, Jean-Louis Trintignant...) qui l'ont affrontée, chacun à leur manière.

À cette occasion, nos confrères de Télé Loisirs ont cherché à connaître le rapport à la mort de la star du petit écran de 63 ans. Après avoir révélé que ce livre était en partie le résultat du "tsunami" de la disparition de ses parents en 2015, Catherine Ceylac a notamment confié qu'elle avait "revu" sa mère après sa disparition. "Quarante-huit heures après sa mort, ma mère est revenue dans mes pensées. J'ai presque ressenti sa présence. Je dormais et cette sensation m'a réveillée. Elle m'a prise dans ses bras et m'a dit au revoir", s'est souvenue l'animatrice.

Et de poursuivre à propos des circonstances de la disparition de sa maman : "J'avais quitté Saint-Malo pour retourner à Paris trois heures avant qu'elle ne meure, pour enregistrer Thé ou café. Je m'en suis voulu de la quitter au tout dernier moment. Pour m'apaiser, elle est revenue, comme pour me dire : 'Tu es partie travailler. Ne t'inquiète pas, tout s'est bien passé sur la fin. Je suis partie, mais je reste avec toi.'"

En ce qui la concerne directement, Catherine Ceylac a aussi indiqué à nos confrères de Télé Loisirs qu'elle avait vu la mort de près il y a trois ans, lors de vacances en Camargue. "J'ai failli me noyer. J'étais à moins de 50 mètres du rivage et j'ai été emportée par une baïne [un courant aspirant, NDLR]. À ce moment-là, j'ai vu un charognard au-dessus de moi. C'était le fruit de mon imagination, mais j'ai quand même eu l'impression d'être la proie d'un animal. J'ai réussi à rester à la surface, j'ai crié et l'une des trois personnes présentes sur la plage est venue m'aider", a-t-elle raconté.

Une interview à retrouver en intégralité dans Télé Loisirs, actuellement en kiosques.