Catherine Ceylac (Thé ou café) : Son dos-à-dos "très sensuel" avec Yvan Attal

On ne présente plus Catherine Ceylac. Depuis vingt ans, la journaliste présente Thé ou café, matinale culte de France Télévisions dans laquelle les stars se confient à elle comme jamais. Pour le magazine Voici, la femme de 62 ans s'est épanchée sur les coulisses de ses entretiens très privilégiés.

Quand elle n'interviewe pas ses invités dans le blanc des yeux, Catherine Ceylac le fait dos à dos. Un concept qui a des vertus très particulières et auquel s'est prêté son invité Julien Doré la semaine dernière.

"Si on obtient des choses en tenant le regard de l'invité, on en découvre d'autres avec le toucher. On sens les os, la musculature, si la personne est sèche ou moelleuse. C'est érotique, il y a une tension qui s'installe, certains s'affalent, d'autres restent raides, c'est intéressant", confie-t-elle.

Et comme elle le dévoile ensuite, c'est avec Yvan Attal qu'elle a vécu un dos-à-dos très particulier. "Il est si peu extraverti, si glacial qu'il m'en a plus dit dans le dos-à-dos qu'en face-à-face ! Au toucher, je suis rentrée sans son intimité. Tout à coup, on s'est retrouvé à même température, je ne peux pas l'expliquer, mais c'était très sensuel", explique-t-elle.

Avec Sting, Catherine Ceylac a également vécu un moment très particulier. Un homme qu'elle définit comme "humble, charmant, patient, smart et beau comme un dieu !".

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Catherine Ceylac dans le magazine Voici en kiosques le 27 janvier 2017.