Catherine Deneuve aborde son nom Dorléac, sa soeur regrettée Françoise...

Héroïne du nouveau film de Thierry Klifa, Tout nous sépare, Catherine Deneuve est plus que jamais sous le feu des projecteurs. La star française de 74 ans, en couverture du magazine Télé 7 Jours, revient sur le tournage de ce drame dans lequel elle donne la réplique à Nekfeu et à Diane Kruger, elle livre son regard sur le métier qu'elle illumine depuis des décennies. Si elle évoque également son rapport avec ses enfants, Chiara Mastroianni et Christian Vadim, elle abordera aussi ses parents, son nom Dorléac et sa soeur, la regrettée Françoise.

Icône du cinéma, Catherine Deneuve a baigné dans le monde du spectacle dès son plus jeune âge. Si elle ne portait pas l'étiquette "d'enfant de stars" – "ils n'étaient pas connus. Ils faisaient du doublage et du théâtre" – elle peut se targuer d'avoir une maman qui était la voix française de la grande Olivia de Havilland : "Elle doublait aussi Esther Williams. Mon père, lui a beaucoup fait de direction de doublage pour la Paramount. Avec ma soeur, nous y allions le jeudi, quand il n'y avait pas classe."

Catherine Dorléac vit toujours en madame Deneuve, mais elle précise : "Je suis de plus en plus Dorléac. Avant sur mon passeport, il était inscrit 'Catherine Deneuve'. C'est désormais interdit. Sur tous mes papiers d'identité, je suis redevenue Catherine Dorléac." Un nom qui la ramène à sa soeur, disparue tragiquement à l'âge de 25 ans : "Depuis le documentaire d'Anne Andreu [Catherine Deneuve, belle et bien là en 2010] - dans lequel je m'exprimais sur le sujet, je l'évoque un peu plus facilement. Mais il faut que ça s'arrête vite. Je pense très souvent à elle, mais je n'ai pas très envie d'en parler. Elle m'accompagne beaucoup."

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Télé 7 Jours du 18 au 24 novembre 2017

Tout nous sépare, en salles depuis le 8 novembre