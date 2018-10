Catherine Deneuve en deuil : Soutenue par Chiara aux obsèques de sa belle-fille

Catherine Deneuve est en deuil. C'est dans la plus grande discrétion que samedi 13 octobre 2018, l'iconique actrice française a assisté aux obsèques de Barbara Mastroianni, la fille de son ex-compagnon Marcello Mastroianni. L'enterrement de celle qui était costumière de métier – elle a notamment travaillé avec Federico Fellini et Ettore Scola durant sa carrière – et qui n'est autre que la demi-soeur de Chiara Mastroianni et la "belle-fille" de Catherine Deneuve, était organisé ce samedi à l'église romane de San Gioacchino, dans le quartier de Prati à Rome, comme le rapporte le site Gala.

Barbara Mastroianni, qui était la fille de l'iconique acteur et de la première épouse de ce dernier, Flora Carabella, souffrait d'un cancer du poumon et avait été récemment hospitalisée, avant de décéder à l'âge de 66 ans. À son chevet se trouvait Chiara Mastroianni, la fille de Catherine Deneuve, dont Barbara était très proche, malgré leurs vingt ans d'écart. Cette dernière était donc à Rome, aux côtés de sa mère, pour rendre un dernier hommage à sa demi-soeur. Très dignes, les deux femmes, les yeux cachés sous des lunettes de soleil, n'ont pu empêcher les larmes de couler. Benjamin Biolay, l'ex de Chiara, était aussi à leurs côtés pour les soutenir, comme en attestent des photos de La Repubblica.

Née en 1952, Barbara avait baigné dans le cinéma et le théâtre, entre son père et sa mère. C'est en 1971 que son père rencontre Catherine Deneuve, sur le tournage du film Ça n'arrive qu'aux autres. Après s'être séparé de Flora Carabella avec qui il aura été marié pendant vingt ans, Marcello Mastroianni devient le père de Chiara, qui est née le 28 mai 1972.

Très discrète sur sa relation avec son illustre papa, dont elle parlait finalement très peu – si ce n'est pour honorer une personnalité aimante à l'esprit jeune –, Barbara Mastroianni avait bifurqué en passant du costume au bois, avec la confection de mobiliers originaux. Artiste dans l'âme, elle exposait et vendait notamment en Italie. Barbara était mariée à Giorgio Bertocci Fontana, qui est mort il y a quelques années.