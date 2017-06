Catherine Deneuve et Isabelle Huppert, deux icônes au pays du Soleil-Levant

Le cinéma français brille, et pas uniquement à l'intérieur de ses frontières. À l'initiative d'UniFrance qui organise des événements aux quatre coins de la planète, de New York à Rome, le Festival du film français de Tokyo a ouvert ses portes le 22 juin. Pour sa 25e édition, ce rendez-vous qui s'étendra jusqu'au 25 juin réunit 11 films en sélection officielle et un joli parterre d'éminentes personnalités du septième art hexagonal.

Lors de la soirée d'ouverture, la coordinatrice générale Noriko Tezuka a accueilli sur son tapis rouge de nombreuses stars, à commencer par les icônes que sont Isabelle Huppert et Catherine Deneuve. Les deux actrices font partie de la délégation qui s'est envolée vers le pays du Soleil-Levant et qui comptait également Édouard Baer, Isabelle Giordano (directrice générale d'Unifrance), le réalisateur Martin Provost ainsi que la belle et très rare Lou de Laâge. Côté japonais, le génial cinéaste Hirokazu Koreeda avait répondu à l'invitation de Yasushi Shiina (directeur du festival international du film de Tokyo, le TIFF) et de Laurent Pic, l'ambassadeur de France au Japon.

Le lendemain, vendredi 23 juin, Isabelle Huppert était déjà sur le pont au côté de Paul Verhoeven pour présenter au public le film qui lui avait valu une pluie de récompenses (dont un César de la meilleure actrice) : Elle. Le long métrage fait partie de la belle sélection de cette édition 2017, aux côtés notamment de Grave, Cézanne et moi ou encore Rodin.

Côté personnalités, sont également attendues les réalisatrices Danièle Thompson, Anne Fontaine, Nicole Garcia et Katel Quillévéré, les producteurs Olivier Delbosc et Éric Altmayer ou encore le metteur en scène Jacques Doillon.