Catherine Deneuve, sa mère a eu 106 ans : "J'ai la chance de l'avoir encore"

Invitée hier soir, jeudi 26 octobre, sur le plateau de Quotidien, Catherine Deneuve n'a pas fait que créer – à nouveau – la polémique à propos du hashtag #BalanceTonPorc. Au côté de Nekfeu, son partenaire de jeu dans Tout nous sépare, elle a évoqué sa carrière et le tournage de ce polar sombre dans laquelle elle incarne également la mère de Diane Kruger.

L'occasion pour elle d'évoquer son propre cas, qui est par ailleurs très rare. "Dans une interview, vous disiez que vous aviez encore beaucoup de chance de pouvoir dire 'maman' et qu'on vous dise 'maman'", lance Yann Barthès. "Oui, c'est vrai. J'ai la chance d'avoir encore ma mère qui est un âge très avancé, ce qui est assez incroyable", répond Catherine Deneuve en évoquant sa maman, Renée Simonot.

Née en 1911, Renée Simonot a aussi été comédienne. Mère de Catherine Deneuve et de Françoise Dorléac, grand-mère de Christian Vadim et Chiara Mastroianni, elle s'était distinguée au théâtre dès l'âge de 7 ans. Au cinéma, c'est sa voix que l'on entend, elle qui a doublé Olivia de Havilland ou encore l'iconique Judy Garland dans Le Magicien d'Oz. En 2012, dans M le Magazine, sa fille disait : "C'est incroyable, oui : ma mère a 100 ans ! Bientôt 101. Elle vit seule chez elle, joue au bridge, porte des lunettes mais conserve une très bonne ouïe et une tête formidable. C'est assurément une image réconfortante de la vieillesse. Je me dis que, question énergie, on doit tenir pas mal de ma mère, mes soeurs et moi ! (...) Elle a été comédienne très jeune, elle a même joué enfant au théâtre et fut doyenne de l'Odéon à 30 ans. Et puis elle s'est arrêtée de travailler à la naissance de sa troisième fille. C'est un gros truc que d'élever quatre enfants. D'autant qu'elle nous a laissées assez libres."

"Ma mère a eu 106 ans il y a quinze jours, c'est assez étonnant. Elle a toute sa tête", souligne l'actrice de 74 ans, devant la surprise mêlée d'admiration de Nekfeu.