Catherine Deneuve ulcérée : Ce qu'elle "ne peut pardonner" à Laurent Delahousse

Catherine Deneuve est remontée comme un coucou. Le 25 novembre 2018, Un jour, un destin, le magazine de Laurent Delahousse sur France 2, revenait sur la carrière de l'iconique comédienne. 686 000 téléspectateurs en audience veille selon Médiamétrie ont suivi ce portrait sous-titré La Discrète, des Demoiselles de Rochefort à Indochine. Parmi eux se trouvait... Catherine Deneuve elle-même. Et la grande dame du septième art français n'a pas du tout été fan du portrait dressé. Au point de se fendre d'une lettre ouverte particulièrement cinglante à l'encontre de Laurent Delahousse dans les colonnes de Télérama, ce mercredi 5 décembre.

"Voilà un enterrement de première classe : vous auriez pu attendre quelques années encore !", entame d'emblée l'actrice de 75 ans. Très vite, elle va fustiger "un portrait superficiel et morbide à souhait", la faute à des épisodes survolés au profit d'autres plus dramatiques. Elle déplore également "des interviews de personnes qu'[elle n'a] pas vues depuis plusieurs décennies et qui [la] connaissent à peine". "Mais c'est le mélange de fiction et de documents réels qui me semble le plus navrant", poursuit-elle en visant un passage en particulier : la mort de sa soeur Françoise Dorléac, décédée en 1967 à l'âge de 25 ans dans un accident de la route. Un "sujet tabou" et douloureux pour elle.

C'est "un plan qu'[elle] ne peut pardonner" et qui l'a mise dans une colère ultime : "Une main sur le contact d'une voiture dans laquelle ma soeur va s'exploser quelques minutes plus tard. Suivi des images vraies de l'accident..." "C'est indigne", se révolte la star de Belle de jour, avant de s'en prendre directement au compagnon d'Alice Taglioni – qui joue d'ailleurs sa version jeune dans La Dernière Folie de Claire Darling, en salles le 6 février 2019. "Vous l'avez produit, ce film, visionné et commenté, cela me sera toujours insupportable. Abstenez-vous peut-être d'une deuxième partie que vous avez annoncée", tonne la comédienne.

Ce n'est pas la première fois que Catherine Deneuve épingle France 2. À la fin de l'été, un épisode de Complément d'enquête avait été dans le viseur de l'actrice. "Bonjour, c'est Catherine Deneuve au téléphone. Je vous appelle parce que je sais que vous avez cherché à contacter des gens proches de moi pour un portrait pour France 2... Je suis désolée, mais c'est un genre que je n'apprécie pas du tout, moi, les portraits. Je trouve ça un peu... sinistre", déclarait-elle alors avant de présenter "(ses) amitiés quand même" au journaliste en charge dudit portrait.