Catherine et Françoise Laborde réconciliées : Leur complicité retrouvée

La brouille entre les deux soeurs remontait à 2008, lorsque Françoise Laborde (65 ans) a publié le livre Ça va mieux en le disant dans lequel elle n'hésitait pas à égratigner sa soeur Catherine (67 ans). L'ancienne employée du CSA avait raconté leur brouille à propos de la garde d'une vieille tante malade, des confidences que l'ex-présentatrice météo de TF1 n'aurait guère appréciées. Mais cela appartient désormais au passé.

Depuis que Catherine Laborde a révélé être atteinte de la maladie de Parkinson en octobre dernier, les deux soeurs se sont retrouvées. "La maladie aplanit pas mal de choses. Elle remet dans le mouvement de la vie ce qui était figé et malheureux. La vie repasse à nouveau entre elle et moi et je m'en réjouis énormément", a notamment confié celle qui parlait de la pluie et du beau temps sur la première chaîne lors de son interview pour Marc-Olivier Fogiel, sur RTL. Et à Gala, elle avait expliqué : "On doit se voir début novembre, on a pris date, mais j'ai déjà repoussé plusieurs fois. J'ai envie d'aplanir tout ça, mais j'ai quand même envie de comprendre pourquoi elle s'était fâchée trois ans et demi. Je n'ai pas compris. C'est ma soeur, on a quand même vécu ensemble trente ans ensemble." Un rendez-vous qui a finalement bel et bien eu lieu, dimanche 4 novembre.

Pour preuve, Françoise Laborde a partagé des photos en compagnie de Catherine sur Twitter, ce lundi 5 novembre 2018. Toutes deux ont déjeuné ensemble comme l'indique la légende de la publication (#DéjeunerDeDimanche, #EntreSoeurs, #DouceurDeVivre), un moment complice qui fait plaisir à voir.