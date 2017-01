Catherine et Liliane : Leur spectacle reporté pour cause de maladie...

Catherine et Liliane, alias Alex Lutz et Bruno Sanches, devaient faire rire les spectateurs de la Salle Pleyel, samedi 14 janvier, avec le spectacle Le Plateau télé de Catherine et Liliane. Malheureusement, le show a été reporté pour cause de maladie...

C'est le journal Le Parisien qui dévoile la mauvaise nouvelle, révélant que c'est Alex Lutz qui est malade. D'ailleurs, le comédien, dont on ne sait pas précisément de quoi il souffre, avait déjà été contraint d'annuler une représentation de son propre spectacle jeudi 12 janvier à Caluire-et-Cuire (Rhône). Une date qui n'a pas été annulée mais simplement reportée au 19 mai prochain. L'interprète de Catherine dans la pastille humoristique à succès de Canal+ a préféré également reporter la représentation du spectacle qu'il devait donner avec son acolyte Bruno Sanches à la Salle Pleyel, dans le cadre du Festival d'humour de Paris (FUP). Le Parisien affirme que la représentation se tiendra finalement le 11 février.

Catherine et Liliane, qui vont monter pour la première fois sur scène, prévoient "une évocation délirante de leur quotidien où elles égraineront leurs souvenirs audiovisuels à travers d'irrésistibles parodies diffusées en live", raconte la production de Jean-Marc Dumontet. Les spectateurs peuvent aussi s'attendre à des "parodies de clips et d'émissions de télévision", ce qu'elles ont d'ailleurs réussi à mettre en avant dans leur nouvelle saison sur Canal+.