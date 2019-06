Catherine et Liliane quittent l'antenne : le célèbre duo à la retraite !

Catherine et Liliane, c'est fini ! Le célèbre duo joué par Alex Lutz et Bruno Sanches sur Canal+ quitte l'antenne. L'heure est à la retraite pour ces deux personnages drôles et attachants. Auprès de nos confrères du Parisien, le comédien Alex Lutz, coauteur du programme et qui incarne Catherine, s'explique sur cette décision.

"Elles partent en préretraite, elles se carapatent un peu..., lance-t-il. On a commencé en 2012 grâce à Laurent Bon [producteur du Petit Journal sur Canal+, NDLR], qui est parti vers d'autres aventures. On a eu un plaisir dingue et, après son départ, on s'est réinventés, car on aimait toujours ces bonnes femmes." Et l'humoriste de rappeler que ces dernières semaines, Catherine et Liliane ont voyagé et peut-être fait le tour : "Avec leurs RTT, elles étaient moins au bureau, elles sont parties en vacances, à Marrakech, à la montagne, sont allées au théâtre, faire des activités sportives."

Finalement, Alex Lutz et Bruno Sanches auraient pu s'amuser "encore cinq ans". "Mais on s'est dit que c'était le moment de tourner la page. C'est bien d'arrêter tant qu'il n'y a pas d'usure", lance le comédien. Et le clap de fin du célèbre duo se fera en grande pompe : "On diffusera un best of à Bobino sur un grand écran, qui sera entrecoupé par des interventions de Bruno et moi. On va réinventer les sketchs joués à la salle Pleyel."

Si Catherine et Liliane prennent leur retraite, elles ne sont pas mortes pour autant ! "Je les laisse poursuivre leur vie dans l'imaginaire des gens, dans leurs maisons à Meudon, avec leurs maris, Michel et Jean-Luc... Nous ne les tuons pas, assure Alex Lutz. Leur Twingo ne s'est pas pris un arbre. Il faut penser qu'elles vont s'éclater en faisant des choses qu'elles rêvaient de faire depuis très longtemps."

Quant à Alex Lutz et Bruno Sanches, les téléspectateurs pourront les retrouver dès la rentrée prochaine sur Canal+ "avec la même troupe, mais sur d'autres projets".