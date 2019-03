Catherine Frot dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Elle a dit non

On n'avait pas vu Catherine Frot au cinéma depuis décembre 2017, dans la comédie Momo. Après cela, l'actrice césarisée avait fait une pause dans les tournages pendant un certain temps, cherchant à ralentir son rythme effréné de travail puisqu'elle était également sur scène dans Fleur de cactus. Un temps de repos qui lui a permis de profiter de sa famille – notamment sa fille Suzanne – et de reprendre les chemins de plateau l'esprit serein. En toute décontraction, elle assure l'exercice de la promotion de la comédie sentimentale Qui m'aime me suive et répond à toutes les questions. Après s'être amusée dans C à vous de sa scène de nu, elle revient sur un rôle qu'elle a refusé dans un film à 12 millions de spectateurs.

Interviewée par Le Parisien, Catherine Frot a réagi sur le fait qu'on lui avait proposé le rôle de madame Verneuil dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? "Oui, mais je ne pouvais pas le faire à ce moment-là. J'ai adoré ce film. Et elle est parfaite, Chantal Lauby ! J'ai vu la suite : c'est sympathique, mais ça m'a un peu moins fait rire." S'il est vrai que le rôle de la mère de quatre filles aurait bien convenu à l'héroïne de Marguerite, force est de constater que l'ancienne membre des Nuls était plus que parfaite dans la peau de ce personnage.