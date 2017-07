Catherine Frot et Catherine Deneuve : Emouvantes stars de Sage Femme

Après avoir offert un superbe rôle à Yolande Moreau dans Séraphine ou encore à Emmanuelle Devos dans Violette, le réalisateur Martin Provost a signé le long métrage Sage Femme avec deux actrices exceptionnelles au casting, deux Catherine aussi populaires que talentueuses : Catherine Deneuve et Catherine Frot.

Sage Femme rend hommage à celle qui a sauvé la vie du metteur en scène à la naissance : "Elle m'a donné son sang et m'a ainsi permis de vivre. Elle a fait cela avec une discrétion et une humilité incroyables", raconte-t-il dans les notes de production. "J'ai donc décidé de lui rendre hommage à ma façon et de lui dédier ce film, et à travers elle, de le dédier à toutes ces femmes qui oeuvrent dans l'ombre, vouant leur vie aux autres, sans jamais rien attendre en retour."

De véritables accouchements

Pour les deux premiers rôles, le réalisateur ne voyait pas d'autres personnes que Catherine Frot et Catherine Deneuve, mais il souhaitait aussi de vrais accouchements : "Dans les films, trop souvent, les bébés qui naissent sont énormes et trop bien portants, ça sonne très faux ! Je voulais filmer la vie en vrai, l'essence même de la vie, ce par quoi nous sommes tous passés et non sa représentation plus ou moins édulcorée", affirme Martin Provost. "Pour cela, nous avons dû tourner ces scènes en Belgique car la loi française ne permet pas de tourner avec des bébés de moins de trois mois. Ce fut un travail long et complexe : il a fallu trouver des femmes qui venaient de tomber enceintes et qui acceptent que leur accouchement soit filmé six mois plus tard, trouver des maternités qui nous autorisent à le faire. Catherine Frot a suivi une formation. Elle a assisté à des accouchements en amont du tournage, y a participé." Six accouchements ont ainsi été filmés en direct.

Catherine Frot s'est préparée minutieusement pour le rôle : "L'idée de ce labeur aussi émouvant soit-il n'était pas anodine. J'ai finalement accepté car je savais que c'était partie intégrante du projet que me proposait Martin. J'ai donc procédé par étapes. J'ai d'abord demandé à assister à des accouchements afin de savoir si je pourrais éventuellement avoir des gestes appropriés. J'ai réalisé que tout ça était finalement très naturel, très normal. J'ai pris ensuite des cours avec une ancienne sage-femme qui m'a fait répéter sur des mannequins." De son côté, Catherine Deneuve a appris à jouer à la "Marseillaise", un jeu de cartes inventé dans les prisons de la cité phocéenne. Les équipes ont ainsi reconstitué des salles de jeu et la police a mis de véritables joueurs en relation avec l'actrice : "Je me souviens qu'ils l'appelaient 'Madame Catherine' et ils ont eu un mal fou à dire finalement 'Béatrice'. Ils sont plus vrais que nature", a confié le réalisateur.

Sage Femme, disponible en DVD et Blu-Ray à partir du 26 juillet 2017