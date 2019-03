Catherine Frot nue à 62 ans dans son film : "Ce n'est pas bien méchant"

En 2011, José Alcala offrait un très beau rôle à Catherine Frot dans Coup d'éclat, celui d'une capitaine de police à la recherche du fils d'une prostituée retrouvée morte. Huit ans plus tard, le réalisateur retrouve son actrice pour un film d'un genre différent mais qui la met de nouveau en haut de l'affiche : Qui m'aime me suive. Cette fois, il s'agit d'une romance racontant les tourments sentimentaux de Simone face à deux hommes, son mari incarné par Daniel Auteuil, et son amant, joué par Bernard Le Coq. Sur le plateau de l'émission C à vous le 13 mars 2019 pour présenter son travail, le star française a été interrogée sur un moment très précis du film, sa scène de nu !

Dans cette séquence de l'émission de France 5, Anne-Elisabeth Lemoine déclare donc qu'on voit Catherine Frot nue dans la première scène du film. "Oui, mais j'ai dit on ne la met pas dans la bande-annonce (rires). Mais bon, ça ne dure pas longtemps, il y a de la pénombre. Ce n'est pas bien méchant", déclare l'invitée devant la caméra. À 62 ans, Catherine Frot n'a pas eu peur de se montrer dans le plus simple appareil devant la caméra. Bien que ce choix lui semble on ne peut plus normal, soulignons qu'il n'est pas si courant de voir des femmes de son âge se dénuder au cinéma. Une "prise de risque" de la part de l'actrice si populaire et bankable, héroïne d'un film où, une fois n'est pas coutume, c'est la femme qui hésite entre deux hommes et non l'inverse.

L'heureuse maman de Suzanne (23 ans) et épouse de Michel Couvelard n'est pas pudique à l'écran, mais est elle très secrète quand il s'agit de sa vie privée. Elle préfère parler de son métier que de ses proches. On la retrouvera prochainement au côté de Jean-Pierre Darroussin dans la nouvelle réalisation de Lucas Belvaux, Des Hommes, un drame qui nous permettra de retrouver les deux acteurs fabuleux d'Un air de famille.