Catherine Laborde atteinte de Parkinson : Ses poignantes confidences

A 67 ans, la populaire Catherine Laborde souffre donc de la maladie de Parkinson. L'ancienne star de la météo de TF1, qui avait fait d'émouvants adieux l'an dernier, se confesse sans fard sur ce mal qui la ronge dans le JDD. Cela fait déjà quatre ans qu'elle souffre en silence...

Catherine Laborde s'apprête à publier Trembler (chez Plon), un livre dans lequel elle évoque sa maladie. Elle s'est confiée sur cet ouvrage et sa santé auprès du JDD en évoquant ce qui lui apparaît parfois être "une lutte perdue d'avance". "Chez moi, la maladie principale est la partie du corps qui se met à trembler sans que je puisse le maîtriser dit-elle en prenant l'exemple de son bras "qui secoue de plus en plus". L'ancienne présentatrice dit aussi avoir d'autres problèmes comme "des coups de fatigue, un sommeil qui survient de manière irrémédiable et terrible". Plus terrible encore, Catherine Laborde dit qu'il y a "autant de Parkinson que de malades" et que son état à elle "est associé au syndrome de la démence de Léwy : un mélange d'Alzheimer et de Parkinson".

L'ancienne présentatrice météo raconte avec franchise que, même si elle est "à un endroit où personne ne voit [qu'elle est] malade", il y a pourtant au quotidien "la difficulté à trouver ses mots, à pouvoir continuer à écrire sans perdre le sens de [ses] phrases". La soeur de Françoise Laborde ajoute, dans un extrait de Sept à Huit, où elle se confesse dimanche 14 octobre sur TF1 : "Je ne peux plus faire de vélo (...) Je n'ai plus le sens de l'orientation, de l'équilibre. C'est une défaite." Des confessions très poignantes de la part de Catherine Laborde, laquelle veut interpeller le président Emmanuel Macron pour le "sensibiliser à la question des aidants". "Il faut qu'on nous voie. Même si les médecins sont très optimistes par rapport à la maladie, les patients se sentent complètement isolés", ajoute-t-elle dans le JDD.