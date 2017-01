Catherine Laborde : "Je ne voulais pas être la grand-mère de la météo"

La nouvelle a surpris beaucoup de monde. Dimanche 1er janvier 2017, Catherine Laborde a annoncé en direct sur TF1 qu'elle quittait la présentation de la météo après vingt-huit années de bons et loyaux services ! "Je m'en vais, je pars avec le froid, avec le temps, mais aussi avec tous ces souvenirs que vous m'avez donnés au fil des années, cette confiance en moi qui me manque tellement, cet amour, cette bienveillance qui ne vous a jamais quittés et qui m'a portée pendant ces vingt-huit années. (...) Je vous emporte avec moi. Vous m'oublierez, moi non. Je vous aime", lançait-elle avec émotion.

Interrogée par nos confrères de Nice Matin sur cette lourde décision, Catherine Laborde (65 ans) a expliqué : "C'est une démarche un peu irrationnelle. Tout d'un coup, j'ai vu tous ces jeunes gens dans les couloirs de TF1, garçons ou filles, qui auraient pu être mes enfants. Il est temps, dans beaucoup de domaines, de laisser la place aux jeunes. (...) Je ne voulais pas être la grand-mère de la météo. Or, je me suis rendu compte, à la rentrée, que je pouvais le devenir." Et d'assurer qu'il s'agit d'une décision strictement personnelle : "Je n'avais pas envie de partir de TF1 mais, comme c'est moi qui me l'imposais et pas l'extérieur, cela ne s'est pas fait douloureusement."

Désormais, l'ex-présentatrice météo souhaite se consacrer à des projets plus artistiques, tels que l'écriture et le théâtre. "J'ai un tas de projets. J'ai joué Les Fables de La Fontaine, une mise en scène de Philippe Lelièvre, à Avignon l'été dernier. J'en suis sortie à la fois fatiguée et ravie. J'espère bien reprendre ce spectacle. En tant qu'écrivain, j'ai un livre consacré à ma mère, Maria del Pilar, dont j'avais écrit la première mouture en 2009, chez Flammarion ; je le reprends dans la collection J'ai lu", a-t-elle expliqué.

Une chose est sûre, l'émouvant départ de Catherine Laborde a marqué de nombreux Français qui, à l'instar de Denis Brogniart, Jean-Pierre Foucault ou encore Nikos Aliagas et Samuel Étienne, se sont saisi de leurs réseaux sociaux afin de témoigner toute leur affection pour cette présentatrice emblématique.