Catherine Laborde réconciliée avec Françoise ? "La maladie aplanit les choses..."

Les liens se resserrent entre Catherine Laborde et sa soeur cadette Françoise.

Le 14 octobre dernier, Catherine Laborde (67 ans) révélait être atteinte de la maladie de Parkinson. Lors d'une interview pour le JDD, puis au cours d'un portrait émouvant dans Sept à huit (TF1), l'ex-présentatrice de la météo livrait ses premières confessions sur le mal qui la ronge depuis quatre ans.

Après avoir pris connaissance d'un tweet de sa soeur Françoise – avec qui elle était brouillée depuis la publication du livre de Françoise, Ça va mieux en le disant, en 2008 – publié à la suite de à cette triste annonce, Catherine s'est exprimée au micro de Marc-Olivier Fogiel dans RTL Soir : "La maladie aplanit pas mal de choses. Elle remet dans le mouvement de la vie ce qui était figé et malheureux. La vie repasse à nouveau entre elle et moi et je m'en réjouis énormément."

Pour rappel, Françoise Laborde (65 ans) avait écrit sur le réseau social de l'oiseau bleu après la médiatisation de la maladie de sa soeur : "Catherine courageuse et déterminée face à la maladie. Elle garde optimisme et humour... son livre #Trembler est à lire absolument. Force et tendresse lui sont plus que jamais nécessaires. @CatherineLaborde Au-delà de tout je t'aime."

