Catherine Laborde, rongée par la maladie : sa soeur Françoise raconte

Catherine Laborde, 68 ans, souffre depuis presque cinq ans de la démence à corps de Lewy, une forme de la maladie de Parkinson. Face à cette épreuve, l'ancienne présentatrice météo de TF1 peut compter sur le soutien de sa soeur Françoise. Mardi 25 juin 2019, sur le plateau de l'émission Face au média de Non Stop People, présentée par Jacques Sanchez, cette dernière a donné des nouvelles de sa soeur malade.

"Elle est très courageuse. Elle a des moments de grand optimisme et d'autres où ça l'est un peu moins. Il y a des jours avec et des jours sans. Elle est très bien suivie par le corps médical", a lancé Françoise Laborde. Toutefois, elle précise que sa soeur Catherine a "des troubles de la connaissance, des moments où elle oublie".

Mais la maladie ne l'empêche pas de mener "une vie heureuse". "C'est quelqu'un qui a un caractère à la fois fort et enjoué, et beaucoup d'élégance et de dignité, donc elle sait cacher les moments où ça ne va pas", lance Françoise Laborde. Et d'ajouter que malgré la distance – Catherine Laborde vit entre Paris et l'île d'Yeu, en Vendée –, elles gardent contact et se voient souvent.