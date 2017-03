Catherine Laborde séduite par Tatiana Silva : "Elle est vraiment très bien"

Vendredi 10 mars, la nouvelle présentatrice météo de TF1, Tatiana Silva (32 ans), faisait sa première apparition sur nos petits écrans en début d'après-midi. Catherine Laborde, qui a décidé de quitter ce poste début janvier dernier, a accepté de commenter cette première lors d'une interview accordée à nos confrères de Télé Loisirs.fr.

"Ah oui, j'ai regardé Tatiana. Quand je l'ai vue si belle et si jeune, je me suis dit que j'avais vraiment bien fait de lui laisser la place ! Elle est vraiment très bien", a-t-elle assuré avec bienveillance. Si Catherine Laborde (65 ans) a tenu à voir sa remplaçante à l'oeuvre, c'était pourtant contre l'avis de son époux, Thomas Stern. "Mon homme m'a dit : 'Arrête, tu vas te faire du mal à regarder ça.' Mais pas du tout ! Je trouve ça très cohérent, au contraire, que je sois partie. On ne joue pas dans la même catégorie, elle et moi", a-t-elle ajouté.

On constate ainsi que l'ex-star de TF1 – qui a désormais sa chronique vidéo sur le site du Point.fr – est restée fidèle à la une même si elle n'a pas caché avoir beaucoup de sympathie pour Fanny Agostini, la très belle présentatrice météo de BFMTV. "Je la trouve extrêmement talentueuse", a-t-elle renseigné.

Pour rappel, Tatiana Silva exerce le métier de "miss météo" depuis sept années, sur la RTBF, sur TV5 Monde ou même sur M6. Récemment interrogée par Le Parisien à propos de son nouveau défi sur TF1, la jeune femme (ex-petite amie de Stromae) a commenté : "Sans être corpo­rate, j'ai été très bien accueillie. Évelyne Dhéliat n'est pas dans la compétition. Elle est joyeuse. Elle a bâti sa carrière. Elle est au top et elle transmet. Elle a analysé qui j'étais et a très vite vu le potentiel."