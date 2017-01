Catherine Laborde : Ses émouvants adieux surprise en direct sur TF1...

Dimanche 1er janvier 2017, l'émotion a été particulièrement au rendez-vous sur TF1, peu avant 21h, à l'occasion de la météo de Catherine Laborde.

La présentatrice météo de 65 ans a profité de son premier bulletin météo de la nouvelle année pour annoncer aux millions de téléspectateurs de la Une qu'elle venait de leur parler du temps du lendemain pour la toute dernière fois. En effet, après vingt-huit années de bons et loyaux services, Catherine Laborde a décidé de prendre sa retraite cathodique pour se consacrer à des projets artistiques plus personnels.

"Je m'en vais, je pars avec le froid, avec le temps, mais aussi avec tous ces souvenirs que vous m'avez donnés au fil des années, cette confiance en moi qui me manque tellement, cet amour, cette bienveillance qui ne vous a jamais quittés et qui m'a portée pendant ces vingt-huit années. C'était des moments formidables, des moments joyeux, des moments de camaraderie", a-t-elle d'abord lancé face caméra avant de se montrer encore plus intime : "Je vous emporte avec moi. Vous m'oublierez, moi non. Je vous aime."

De son côté, Catherine Nayl, directrice générale adjointe en charge de l'information chez TF1, a communiqué : "Je remercie chaleureusement Catherine Laborde pour toutes ces années au service météo où elle a su créer un lien fort avec les téléspectateurs. Je lui souhaite plein de réussite dans ses nombreux projets à venir."

Désormais, ce sera par le biais de l'écriture et du théâtre que les Français pourront apprécier le talent de la généreuse et souriante ex-présentatrice météo.

Merci Catherine !