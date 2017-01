Catherine Laborde soutenue par ses filles : "Il y aura des moments de vide..."

La nouvelle a ému de nombreux Français. Dimanche 1er janvier, Catherine Laborde annonçait en direct sur TF1 qu'elle quittait la présentation de la météo après vingt-huit années de bons et loyaux services ! "Je vous emporte avec moi. Vous m'oublierez, moi non. Je vous aime", lançait-elle avec émotion.

Interrogée par nos confrères de Gala, Catherine Laborde (65 ans) est revenue sur les coulisses de son départ très commenté : "Personne à TF1 ne m'a dit : 'Ma vieille, il serait temps...' De moi-même, je ne me sentais plus tout à fait à ma place. Je l'ai dit à Catherine Nayl, la directrice de l'information. (...) Bon, elle ne m'a pas priée à genoux de rester jusqu'à cent sept ans, ce qui m'aurait peut-être flattée. Vu mon âge, sans doute s'attendait-elle à ce que je parte en juin 2017... J'ai préféré prendre les devants." Et de poursuivre sur l'influence de ses filles (Gabrielle, 30 ans, et Pia, 27 ans) au moment de prendre cette décision : "Mes filles m'ont dit 'Maman, il te reste au moins dix années en bonne santé, tu veux vraiment les donner à TF1 ou tenter autre chose ?' Elles ont raison."

En outre, celle qui s'est dite "groggy" grâce aux nombreux gentils messages qu'elle a reçus depuis le 1er janvier sait que, malgré ses nombreux projets, sa vie va forcément changer. Heureusement, Catherine Laborde peut compter sur son entourage. "Je sais qu'il y aura des moments de vide. Mais j'ai la chance d'avoir ma fille Pia, qui est sage-femme, pas très loin de moi. Et mon mari, en retraite depuis deux ans, qui n'est pas mécontent que je le sois à mon tour. Dans quelques jours, nous allons nous offrir un sas de décompression dans la maison vendéenne que je viens d'acheter", a-t-elle raconté.

Désormais, l'ex-présentatrice météo souhaite se consacrer à des projets plus artistiques, tels que l'écriture et le théâtre... mais ce n'est pas tout. "Je me verrais bien chroniqueuse. Parler de livres, par exemple", a-t-elle expliqué. À suivre donc...

Une interview à retrouver en intégralité dans Gala, actuellement en kiosques.