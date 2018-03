Catherine Lara : Émue en parlant de la récente mort de sa mère...

A 72 ans, la populaire Catherine Lara eu la chance de garder sa maman à ses côtés pendant très longtemps. La chanteuse et musicienne, en promotion du spectacle Bô, le voyage musical, a confié dans Thé ou Café que sa mère est morte l'an dernier à l'âge très honorable de 102 ans !

Catherine Lara a fait des confidences franches et touchantes sur le plateau de l'émission, évoquant par exemple ses gros ennuis de santé ou son rapport à l'argent. Elle a aussi parlé avec émotion d'un coup dur de la vie : la mort de sa maman, sa première supportrice. "Je parle énormément de maman. Maman est partie il y a un an et demi, elle avait 102 ans. C'était une femme incroyable, d'une énergie dont j'ai un peu hérité. J'ai bien de la chance ! A 102 ans, maman elle a dit : 'Je vais mourir à 102 ans, je ne veux plus, ça me suffit comme ça.' On a fêté son anniversaire le 26 avril et le 28, maman s'envolait", a-t-elle raconté.

Catherine Lara, qui avait aussi beaucoup d'admiration pour son regretté papa, a raconté que les rapports qu'elle avait avec ses parents n'étaient pas les mêmes, son père ayant élevé ses enfants à la dur alors qu'il y avait plus de tendresse avec sa mère. Ses deux parents lui manquent quand même et surtout "leur amour inconditionnel". "Maman c'est très récent et c'est encore un petit peu là [elle montre sa gorge nouée, ndlr]. Je la vois dans ma tête, elle est là. Ma maman a sacrifié beaucoup sa vie de femme pour tous ses enfants, y compris pour moi. Elle m'accompagnait quand j'étais au conservatoire de Paris ou de Versailles. On prenait la petite 2 CV, elle m'accompagnait. Mais je crois qu'elle aimait aussi cette espèce de liberté qu'elle avait avec moi (...) On avait notre vie à toutes les deux et c'était assez extraordinaire" a-t-elle ajouté.

Thomas Montet