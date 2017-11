Catherine Marchal : "Je ne suis pas du tout une mère fusionnelle"

À l'affiche de la série On va s'aimer un peu, beaucoup sur France 2, Catherine Marchal s'offre un rôle d'avocate spécialisée dans les affaires familiales. Une partition dans laquelle elle s'impose en femme indépendante, qui se retrouve à travailler avec sa fille. L'occasion d'évoquer son rapport aux enfants, elle qui en a eu quatre avec le réalisateur et ex-flic Olivier Marchal (Léa, 23 ans, Zoé, 19 ans, Ninon, 12 ans, et Basile, 7 ans).

"Je suis pas du tout une mère fusionnelle avec mes enfants", avoue-t-elle sans fard à Télé-Loisirs. "C'est même tout le contraire, poursuit-elle. Je les ai élevés dans l'idée de les rendre indépendants et, d'abord de moi, sur le plan affectif. Je suis d'ailleurs très heureuse quand mes deux filles aînées ne me donnent pas de nouvelles. Cela signifie que tout va bien ! Si elles m'appelaient tous les jours, je serais déçue."

Pour rappel, Catherine et Olivier Marchal sont séparés. Mais ils forment toujours une famille unie. "Nous avons une maison ensemble. Nous partons en vacances ensemble, et, encore plus qu'avant, nous travaillons ensemble. Nos enfants sont élevés par leurs deux parents. Notre relation est unique, notre couple existe, et le reste appartient au domaine privé", confiaient-ils il y a un peu plus de deux ans à Paris Match, avant de confirmer en novembre 2015 qu'ils étaient bien séparés.