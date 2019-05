Catherine Ringer prolonge sa présence au Fashion Freak Show de Gaultier

Depuis son lancement aux Folies Bergère, le spectacle de Jean Paul Gaultier intitulé Fashion Freak Show a accueilli plusieurs guest stars comme Rossy de Palma ou Iris Mittenaere. La chanteuse, dernière invitée de luxe, prolonge sa présence jusqu'au 26 mai alors que le spectacle prendra fin le 16 juin.

"Les Rita Mitsouko, Fred Chichin et moi-même avons toujours adoré porter les vêtements de Jean Paul à la ville comme à la scène. Nos chemins se sont croisés sans cesse. Et je suis très heureuse de venir en chair, en peau, en os et en voix participer à son merveilleux Fashion Freak Show", déclare la chanteuse dans le communiqué de presse de l'événement. Catherine Ringer intervient déjà à deux reprises, en vidéo, dans le spectacle. Elle y interprète deux titres originaux adaptés avec Nile Rodgers : la rencontre du couturier avec son grand amour Francis avec I Want Your Love (Dimitri from Paris Remix) et puis sa disparition sur I've Got You Under My Skin.

Depuis la disparition de Fred Chichin, Catherine Ringer poursuit sa route musicale sans faillir avec l'humour, la gravité et l'émotion qui la caractérisent. En 2012, elle est consacrée Meilleure artiste féminine aux Victoires de la musique, pour son album Ring n' Roll. Son dernier album Chroniques et fantaisies est sorti en 2017. À noter, qu'elle sera sur la scène de la Philharmonie de Paris pour une "carte blanche" les 28 et 29 septembre à l'occasion du quarantième anniversaire de la création des Rita Mitsouko.

Très heureux de cette participation, Jean Paul Gaultier n'a pas manqué de s'exprimer. "Nos chemins sont indissociables avec Catherine, sa créativité et sa liberté m'inspirent et m'accompagnent depuis nos débuts. Elle fut la première à porter la robe corset dans l'iconique clip Marcia Baila. Sa voix puissante m'émeut et j'ai hâte de la découvrir sur scène dans la revue. Mon rêve continue...", a-t-il déclaré.

Après Paris et les Folies Bergère qu'il enflamme depuis le 2 octobre 2018, le Fashion Freak Show débutera une tournée internationale au Festival des Deux Mondes à Spolète (Italie) du 4 au 7 juillet puis à Londres sur la scène du Southbank Centre's Queen Elizabeth Hall du 23 juillet au 2 août.

Thomas Montet