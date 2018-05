Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas: Leur fils Dylan si chic au bal de promo

Celle qui est également mère de Carys (15 ans et star en herbe) avec celui qu'elle avait épousé en 2000 avait évoqué sa progéniture avec nostalgie dans l'émission Today en 2017. "Les années passent vite, elles sont tellement importantes car on ne les récupère pas. J'ai deux adolescents formidables et je les adore. J'ai passé des moments magnifiques et j'ai tellement hâte de voir de quelle façon ils vont évoluer", avait confié Catherine Zeta-Jones.

Les deux stars peuvent en tout cas s'estimer heureuses d'avoir un fils et une fille qui entretiennent une relation complice. Proches et fusionnels, Carys et Dylan Douglas s'affichent régulièrement ensemble sur les réseaux sociaux. Fin avril, à l'occasion de l'anniversaire de sa soeur, le jeune homme lui avait d'ailleurs adressé une touchante déclaration. "À ma meilleure amie, ma partenaire de crime, ma soeur, joyeux anniversaire, je t'aime de tout mon coeur", avait écrit Dylan.