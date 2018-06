Catherine Zeta-Jones : Rayonnante pour célébrer le grand jour de son fils Dylan

Gad Elmaleh n'était pas le seul parent célèbre à fêter la remise de diplôme de son enfant aux Etats-Unis ce week-end. Samedi 9 juin 2018, Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas s'étaient aussi mis sur leur 31 pour leur fils Dylan (18 ans en août prochain), futur étudiant fraîchement diplômé de son lycée.

Chic et ravissante dans une robe noire, les cheveux relevés en arrière et parée de bijoux, l'actrice de 48 ans a publié une photo de ce grand jour sur son compte Instagram. "Félicitations Dylan et la promo de 2018 !", a-t-elle simplement écrit. Catherine Zeta-Jones y apparaît au côté de son mari mais aussi de leur fille Carys (15 ans), son mini-sosie. Une vidéo (de moindre qualité) a également été publiée, montrant un Dylan très enthousiaste et réalisant une petite danse au moment de récupérer son certificat.