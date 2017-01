Catherine Zeta-Jones : Sa fille Carys, 13 ans, et future star comme sa mère ?

L'occasion de découvrir que la toute jeune Carys est également adepte des réseaux sociaux et notamment d'Instagram où elle compte quelque 6500 abonnés. Du haut de ses 13 printemps, la jeune fille a déjà un profil bien rempli et actif. On peut ainsi la voir poser avec ses amies, enchaîner les photos en solo et s'afficher assez régulièrement en bikini. De quoi faire dire qu'avec son corps athlétique et son sourire ravissant, la petite brunette est prête à faire un carton et qu'elle marche dans les pas de son illustre modèle qu'est sa mère.

Reste à savoir si, comme sa maman, Carys épousera une carrière à Hollywood. Selon leur père Michael Douglas, Dylan et sa petite soeur "veulent tous les deux être dans le business". "Ils veulent tous deux jouer et je leur ai dit d'être préparés au rejet, avait confié le père de famille, conseiller on ne peut plus expérimenté, lors d'une interview accordée à Variety. C'est la première chose dont je veux avertir ceux qui veulent commencer dans ce milieu. Il faut être capable de prendre un coup et de tenir le choc quoi qu'il advienne. C'est dur, mais il faut faire avec parce que ça arrivera. J'ai fait face à de nombreux rejets dans ma carrière et ça n'a jamais été facile. Il faut aller de l'avant et quelqu'un vous dira oui."