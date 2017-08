Cathy Guetta : Détendue en maillot, la reine d'Ibiza est canon !

Cet été encore, le titre de destination de vacances préférée des stars se jouera sur la Méditerranée ! De nombreuses célébrités ont posé leurs valises à Saint-Tropez, aux Baléares ou à Mykonos. Cathy Guetta, qui s'est prononcée en faveur de l'archipel espagnol, régale ses abonnés avec les photos de son séjour...

Ses vacances, Cathy Guetta les a passées entre les îles de Formentera et d'Ibiza. La redoutable organisatrice, host de soirées de 50 ans et ex-épouse de David Guetta, y profite du soleil et d'après-midi détente, avant de recevoir des milliers de fêtards et quelques amis stars en boîte de nuit.

Mardi, Cathy a profité de sa journée à bord d'un bateau. Un instant détente partagé sur Instagram, où ses près de 34 000 followers l'ont découverte, vêtue d'un charmant maillot de bain noir.

Belle journée