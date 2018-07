Cathy Guetta divorcée de David : Pourquoi elle garde son nom

Une renaissance, un nouveau départ. Voilà comment Cathy Guetta vit l'ouverture de sa nouvelle plage privée Bikini by Cathy Guetta dans la baie de Talamanca où se trouvent tous les établissements les plus luxueux. Après trois ans passés à Londres avec ses deux enfants, Elvis (14 ans) et Angie (10 ans), l'ex-épouse de David Guetta fait son grand retour à Ibiza, en solo.

Si la reine de la fête de 51 ans a longtemps ambiancé l'île des Baléares avec son célèbre ex-mari, ses nouveaux défis, elle se les lance en solo. L'ouverture de sa nouvelle plage privée déjà prise d'assaut, où des flamants roses gonflables se sont installés en masse, est accompagnée d'une opération promotion.

En interview dans le numéro du 29 juin 2018 du magazine ELLE – dans lequel elle évoque son divorce difficile officialisé en août 2014 et ses flirts amoureux –, Cathy Guetta a également reçu les caméras du magazine 66 minutes (M6). La jet-setteuse explique d'emblée pourquoi elle n'a pas repris son nom de famille (Lobé) lorsqu'elle s'est séparée de David Guetta. "Le nom Guetta, c'est une marque. Lorsque l'on a divorcé avec David, c'était très clair que je gardais le nom parce que c'était notre nom à tous les deux", a-t-elle répondu sans détour. Quant à savoir ce qu'en pense son ex-mari : "Il est très content, croyez-moi !"

En plus d'avoir ouvert Bikini by Cathy Guetta, elle travaille également sur l'ouverture d'une nouvelle plage privée et assure trois shows hebdomadaires d'une vingtaine de minutes, Cathylicious au Lio. En charmante compagnie, Cathy Guetta danse sur scène. Et comme si cet emploi du temps déjà très chargé ne suffisait pas, elle a également tourné aux côtés de JoeyStarr, Christian Clavier, Olivier Marchal et Mathilde Seigner dans une comédie baptisée Ibiza dont la sortie est annoncée pour 2019.