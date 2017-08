Cathy Guetta : L'ex-épouse de David menacée d'une amende à 2 millions d'euros...

Cathy Guetta risque gros. Selon les informations du journal espagnol Diario de Ibiza, l'ex-épouse de David (ils avaient rompu en 2014 après vingt-deux ans de mariage) a récemment mené de grands travaux dans sa propriété d'Ibiza, la Villa Titanium, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de la commune de Sant Josep de sa Talaia, où est située cette immense propriété estimée à 30 millions d'euros.

Après avoir mené son enquête en mai dernier, le conseil municipal a donc rapidement établi que la star de 50 ans avait bien réalisé ces travaux d'une valeur de 1,9 million d'euros en toute illégalité, ce qui représente une "infraction urbaine grave", selon le quotidien. Cathy Guetta aurait notamment réaménagé des espaces extérieurs (élargissement de la terrasse et de la piscine de "189 m²"), modifié le "sous-sol de la maison principale" mais aussi transformé les chemins menant à la résidence.

Deux mois pour se mettre en conformité

Établie en "terre rurale commune" et étendue sur 900 m², la Villa Titanium est entre autres composée de douze chambres, de douze salles de bain, d'une salle de gym, d'une salle de fête et d'un cinéma. La célèbre reine de la nuit, qui est maman de deux enfants avec son ex-mari avec lequel elle est restée en bons termes (l'ancien couple se partage la garde de Tim Elvis, 13 ans, et d'Angie, 9 ans) a désormais deux mois pour se mettre en conformité avec la loi et faire légaliser les travaux qui ont été entrepris sans accord.

Toujours selon Diario de Ibiza, Cathy Guetta risque une amende de 1 million d'euros qui a des chances d'être doublée. Dans le cas où les travaux "peuvent être légalement approuvés, le montant de la pénalité est comprise entre 50 et 100% de la valeur des constructions qui ont été menées illégalement", lit-on. Dans le cas contraire, elle sera comprise entre 100 et 250%. "S'il s'agit de la première sanction, il est d'usage de sanctionner avec le minimum requis", prévient-on.