Cathy Guetta, les dessous de son divorce avec David : "Il a décidé de partir..."

Femme d'affaires accomplie et maman comblée d'Elvis (14 ans) et Angie (11 ans), les enfants qu'elle a eus avec son célèbre ex-mari, Cathy Guetta est de nouveau au top après un passage à vide marquant. En août 2014, la reine de la nuit avait surpris les fans en annonçant son divorce avec David Guetta après vingt-deux ans de mariage. Une rupture difficile déclenchée par son époux, comme elle le révèle cette semaine dans un entretien touchant adressé à Paris Match.

"J'étais en souffrance. Après vingt-cinq ans de vie commune, d'amour, avec deux enfants en bas âge, David avait décidé de partir et cela a été très dur. Ce choc, il a fallu que je l'encaisse. Pendant trois ans, je me suis extraite de cette vie de nuit. Je devais me reconstruire en tant que femme, aider mes enfants, les protéger", a-t-elle confié. C'est d'ailleurs à la suite de sa rupture avec le DJ qu'elle a décidé de déménager à Londres. "Nous étions à l'abri de ce qui pouvait se raconter sur nous ou sur David en France", a-t-elle ajouté.

Il restera à jamais l'homme de ma vie

Si elle entretient aujourd'hui de très bons rapports avec le père de ses enfants pour le plus grand bonheur de ces derniers, Cathy Guetta a donc d'abord dû passer par plusieurs étapes de reconstruction. Avec le recul, elle pense qu'il restera pour toujours son grand amour. "Lorsque vous divorcez, le monde s'écroule. C'est sûrement dur de tout quitter, je parle pour David, ça l'est encore plus de rester. On doit gérer des émotions complexes : la colère, la culpabilité, la tristesse. Et après ? Je pense que David restera à jamais l'homme de ma vie. Nous avons vécu une histoire incroyable et nous avons en commun deux beaux enfants. Fallait-il tout balayer, tout détruire ? La transition a été chaotique, puis la raison l'a emporté. (...) Et surtout, Elvis et Angie sont tellement heureux de voir que David et moi nous nous entendons bien... Alors je le suis aussi", a-t-elle poursuivi.

Si David Guetta (50 ans) a refait sa vie il y a trois ans avec le mannequin Jessica Ledon (25 ans), Cathy Guetta, elle, profite de son célibat. Mais n'exclut pas une belle rencontre. "J'ai vécu un grand amour. Tout le monde n'a pas cette chance. Aujourd'hui, je suis d'abord une maman. Je travaille et je m'éclate, fière d'être remontée sur le ring après des années de KO. Un autre homme ? Si c'est le bon qui passe, pour mes enfants et pour moi, ne vous inquiétez pas, je saurai le reconnaître", a-t-elle malicieusement conclu.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Cathy Guetta dans Paris Match, en kiosques le 2 août 2018