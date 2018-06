Cathy Guetta, les flirts après David : "Un peu de passage dans ma vie"

Elle est devenue célèbre avec lui, a fondé une belle famille composée de deux enfants, Elvis, 14 ans, et Angie, 10 ans, avec lui, et si elle porte aujourd'hui toujours le même nom de famille que lui, Cathy Guetta n'est plus unie à David par les liens sacrés du mariage depuis bientôt quatre ans. Si leur divorce l'a "anéantie" comme elle le confie à ELLE ce 29 juin 2018 et qu'il lui a fallu beaucoup de temps pour reprendre sa vie en main, Cathy Guetta ne se limite pas au célibat.

Au cours de sa rencontre avec l'hebdomadaire féminin à Ibiza, où elle vient d'entamer une nouvelle saison et d'ouvrir sa plage Bikini by Cathy Guetta, la femme d'affaires de 51 ans se doutait qu'elle ne pourrait éviter une question sur sa vie sentimentale. Elle a ainsi pris les devants : "Tu vas me demander si je suis avec un mec, hein ? Hé hé hé, il y a peut-être eu un peu de passage dans ma vie, mais je ne cherche pas de mari. J'ai mis trois ans à aimer être seule, à goûter le plaisir de prendre des décisions par moi-même, à ne rien devoir à quiconque.... et ne pas avoir à porter un homme.... je ne vais pas replonger !"

Et si son ex-mari est tombé sous le charme d'une jeune femme de 25 ans avec qui il est en couple depuis plus de deux ans, la très jolie Jessica Ledon, Cathy Guetta ne se voit pas faire de même. Les opportunités existent pourtant bien, comme lors de cet entretien avec ELLE réalisé à Ibiza, sous le regard d'un jeune homme intéressé : "Ah, ça, c'est un joueur de football espagnol qui me suit dans toutes les soirées depuis une semaine... Mais il a 25 ans, qu'est-ce que j'en ferais ?

