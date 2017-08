Cathy Guetta : Sa nouvelle vie sans David à Ibiza

Il y a deux ans, le couple le plus célèbre de la scène club mondiale divorçait. Si David Guetta a poursuivi ses activités d'artistes sur le devant de la scène et refait sa vie avec Jessica, son ex-épouse Cathy, avec qui il a connu son ascension dans le monde de la fête, s'est faite plus discrète. On la retrouve cette semaine dans Paris Match.

Dans cet article de Paris Match, on apprend que la belle Cathy (50 ans) est installée à Londres avec les deux enfants qu'elle a eus avec David : Tim Elvis (13 ans) et Angie (9 ans). "Pendant deux ans, je me suis mise en retrait. J'ai fait autre chose, je me suis occupée de mes enfants, et je pensais que mon karma allait m'amener vers la décoration d'intérieur", raconte Cathy dans Paris Match. Elle se lance dans le projet pharaonique de la restauration d'une villa baptisée Titanium (comme le tube de David Guetta et Sia). Projet qui connaît aujourd'hui quelques soucis à en croire un quotidien de l'île, selon lequel une partie des travaux aurait été réalisée sans l'autorisation requise. Après cette expérience, le clubbing l'a rattrapée comme un vieil ami qu'on regrette de ne plus avoir vu pendant un temps. "Les opportunités m'ont fait revenir", reconnaît-elle aujourd'hui. Celle que l'on surnomme la "reine d'Ibiza" est enfin de retour sur l'île prisée des clubbeurs.

Le retour de la reine

C'est d'abord l'organisation de la résidence du DJ Black Coffee tous les samedis soir au Hï, nouveau club de l'île ouvert cette saison dans les anciens murs du mythique et colossal Space, repris par deux Français. À l'entrée, Cathy accueille ses VIP, garde un oeil sur l'ambiance générale et les invités. Un garde du corps veille sur la reine, note Paris Match. Autre lieu, autre ambiance, plus feutrée mais tout aussi extra, la soirée Cathylicious, tous les mercredis, au restaurant-cabaret le Lío. Avant que les lieux ne se transforment en club, Cathy Guetta lance les festivités avec toute l'extravagance que les amoureux d'Ibiza adorent. "À minuit, ses boucles de lionne valsent sur ses épaules dénudées. Entourée de 25 danseurs, elle se jette sur scène avec un cavalier bodybuildé. Déhanché à gauche, tour sur elle-même, déhanché à droite... Les invités s'empressent d'immortaliser le moment." C'est alors que le petit restaurant dévoile sa piste de danse et que la nuit commence pour de bon.

Ibiza et Cathy Guetta, c'est une longue histoire d'amour entamée en 1995, avec David bien sûr. Les débuts n'ont pas certes pas été faciles mais les bonnes rencontres, le talent et sans doute la bonne étoile du couple y remédiera très vite. En 2003, c'est la consécration avec le lancement des soirées F*** Me I'm Famous. En 2017, elles ont encore lieu tous les jeudis au Pacha... Avec David, mais sans Cathy. Une page s'est tournée.

Paris Match, en kiosques ce jeudi 10 août 2016.