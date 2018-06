Cathy Guetta séparée de David : "Notre divorce m'a anéantie"

Elle aurait pu ne plus jamais faire la fête à Ibiza après son divorce de David, tant le business occupait une place importante dans leur couple, mais Cathy Guetta a su se relever et prouver qu'elle est une femme d'affaires solide même sans le célèbre DJ avec qui elle est devenue famous.

Près de quatre après la fin de leur mariage officialisée en août 2014 dans les pages de Paris Match, les ex Guetta continuent de se côtoyer à Ibiza et même à se faire de la publicité. Une journaliste du magazine ELLE a pu le constater en se rendant directement sur l'île touristique des Baléares où elle a rencontré Cathy et David Guetta. Propriétaire d'une nouvelle plage baptisée Bikini by Cathy Guetta, la jetsetteuse de 51 ans est notamment revenue sur leur divorce et ses conséquences. "Notre divorce m'a anéantie, j'ai mis trois ans à reprendre mon souffle, trois années pendant lesquelles j'ai eu l'impression que ma vie s'était arrêtée net", confie-t-elle dans le numéro de ce 29 juin 2018. Un bouleversement personnel mais pas seulement. "Et pas seulement ma vie amoureuse, professionnellement aussi, je me suis retrouvée à l'arrêt, notre couple et nos activités si liées", ajoute-t-elle avec lucidité. Leur empire, Cathy et David Guetta l'avaient bâti ensemble, partis de rien. Élevée dans un petit village du Gard, sans autre enfant métisse, Catherine Lobé (le vrai nom de Cathy Guetta) a connu la discrimination contre laquelle sa mère s'est toujours battue. Un modèle qui l'a aidée dans sa renaissance après son divorce : "Si j'ai réussi à me reconstruire, c'est parce que j'ai eu l'exemple de ma mère, si tenace dans les épreuves."

Aller de l'avant pour les enfants

Cathy Guetta a également fondé une belle famille avec David. Deux enfants sont nés de leur union, Elvis, 14 ans, et Angie, 10 ans, qui partagent leur vie entre Londres et Ibiza, comme leurs parents. C'est aussi pour eux que Cathy Guetta a repris sa vie en main : "Rien que pour eux, je devais aller mieux. "Au début, on est restés à la maison à Londres, juste tous les trois, et je ne faisais que m'occuper d'eux. Ils ont été super courageux. C'était dur, ils étaient très jeunes et il n'y avait pas d'enfants divorcés dans leur entourage, et s'il y a une chose que l'on veut à cet âge, c'est être comme tout le monde", témoigne-t-elle. Et forcément, la célébrité n'a pas aidé.

Cathy et David, quel genre de parents ?

La reine d'Ibiza qui a récemment tourné avec JoeyStarr ne s'en cache pas, elle est "une mère plutôt stricte." "David, qui travaille beaucoup à l'étranger, c'est plutôt 'papa fiesta', comme ils disent [rires], mais ils travaillent bien à l'école", partage-t-elle. Surtout Angie tandis qu'Elvis a parfois besoin d'être recadré. Si elle a connu des moments délicats avec leur père, elle ne s'est jamais autorisée à le dévaloriser devant eux : "On ne mêle pas les enfants aux problèmes des parents, ils n'ont rien demandé. (...) Avec David, on essaie de se retrouver régulièrement tous les quatre, de partager des moments de rigolade, comme avant..."

Quant à savoir comment elle vit la romance de plus de deux ans de son ex-mari avec la jeune Jessica Ledon, Cathy Guetta, elle se montre plus évasive : "Pour que j'aille bien, il faut que mes enfants aillent bien, et pour que mes enfants aillent bien, il faut que leur père aille bien. Le reste ? Je m'en fiche."

L'intégralité de l'interview de Cathy Guetta est à retrouver dans ELLE en kiosques le 29 juin 2018.