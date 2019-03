Cathy Guetta : Sequins et résille pour embraser Rio, sous les yeux de son fils

Cathy Guetta est connue pour être la reine des soirées; mais le 4 mars 2019, l'ex-femme du DJ David Guetta s'est muée en reine de la samba.

Pour la troisième fois, la Française de 51 ans qui vit à Ibiza l'été et à Londres a participé au plus grand carnaval du monde, celui de Rio de Janeiro. Devant des milliers de personnes, elle a défilé à dix mètres de haut, sur une toute petite plateforme. Pour ce grand show qui a duré une heure et demie, Cathy Guetta a revêtu un costume coloré composé d'une culotte à sequins associée à des bottes coordonnées, des collants résille et un haut doré. Fière de cette nouvelle participation au plus célèbre des carnavals, elle a publié plusieurs images de sa prestation sur sa page Instagram, avouant que danser si haut n'avait pas été sans lui donner quelques frayeurs. La libération et la descente ont été les bienvenues après son numéro exécuté sous les yeux de son film Tim Elvis, 15 ans.